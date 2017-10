Osem let fizično in psihično zlorabljal partnerico

ŠENTJUR PRI CELJU – V sredo dne so policisti na območju Šentjurja pri Celju obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini.

Osumljencu (47), ki je zadnjih osem let izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerico, so izrekli ukrep prepovedi približevanja oškodovanki in otrokom.

Po vseh zbranih obvestilih ga bodo kazensko ovadili na pristojno državno tožilstvo, poroča PU Celje.