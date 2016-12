Osem ilegalcev ujetih na slovenski meji

KASTELEC – Malo pred polnočjo so policisti na Kastelcu prijeli osem oseb, ki so v Slovenijo nelegalno prišle iz Hrvaške in bile namenjene v Italijo. Med njimi je bilo šest državljanov Afganistana in dva državljana Sirije.

Tujci bodo vrnjeni hrvaškim varnostnim organom, poročajo koprski policisti.