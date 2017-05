Osel gre samo enkrat na led, tale Koprčan pa ...

KOPER – V četrtek dopoldne je nekdo v eni od trgovin v Kopru ukradel več izdelkov, nato pa zbežal. Glede na podan opis so 35-letnika iz okolice Kopra policisti čez nekaj minut izsledili. Pri sebi je imel alkoholne pijače, tri parfume, baterijski vijačnik in komplet nastavkov, slušalke, svetilke, suhomesne izdelke in druge predmete v skupni prednosti približno 500 evrov. Predmete je ukradel v različnih trgovinah. Vse so mu zasegli in večino tudi že vrnili lastnikom. Policisti so ga zaslišali, nato pa izpustili.

Popoldne je bil isti moški ponovno na delu, in sicer je iz ene od trgovin ukradel prenosne zvočnike in slušalke, vredne približeno 100 evrov. Policisti so ga prijeli in še enkrat kazensko ovadili, so sporočili iz PU Koper.