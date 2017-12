Osebo oživljali, a je bilo prepozno

GROSUPLJE – V nedeljo ob 8.41 je na Velikem Mlačevem nenadno obolela oseba.

Posredovali so gasilci PGD Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem in Gatina, ki so osebi nudili pomoč z defibrilatorjem do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ljubljane in dežurnega zdravnika iz Ivančne Gorice.

Ta je ugotovil, da je oseba umrla, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.