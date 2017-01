Osebno vozilo so začeli gasiti lastniki sami

PREVALJE – V torek ob 17.34 je na parkirnem prostoru na Prevaljah zagorelo osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Še pred prihodom gasilcev so vozilo lastniki delno pogasili sami. Posredovali so gasilci PGD Prevalje, vozilo dokončno pogasili, odklopili akumulator in ga odstranili.