ZREČE– Včeraj ob 14.36 sta v Zrečah trčili osebni vozili, pri čemer se je eno prevrnilo na streho.

Posredovali so gasilci PGD Zreče, protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečencema do prihoda reševalcev NMP Slovenske Konjice, odklopili akumulatorja na vozilih, vozilo postavili nazaj na kolesa in ga odstranili s cestišča, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in počistili cestišče. Reševalci NMP Slovenske Konjice so enega poškodovanca odpeljali v bolnišnico Celje.

Osebni vozili sta uničeni, poroča uprava za zaščito in reševanje.