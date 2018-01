OŠ Poljane se je ovila v molk: učenec naj bi grozil z nožem?

LJUBLJANA – Ravnatelj OŠ Poljane Žarko Tomšič se je ovil v molk. Informacij o grožnjah in nasilju sina vrhovnega sodnika zaradi varovanja otrokovih podatkov za nas ni želel komentirati. Napotil nas je na pristojno ministrstvo, kjer pa so nam dejali le, da so s primerom seznanjeni, uvedli pa so tudi inšpekcijski nadzor.

Nekoč bo morda lahko povedal več

Čeprav smo ravnatelja jasno vprašali, kako bo zagotovil normalen učni proces in varnost na šoli – za to je namreč odgovoren on –, nam tega ni znal oziroma želel točno povedati. Odgovoril nam je le, da nam bo nekoč v drugačnih okoliščinah o podrobnostih primera lahko povedal več. Kot je dejal, nam zdaj še ne more pojasniti, kako bo zagotovil normalen učni proces. »Zagotavljamo pa ga in ukrepali smo že, vse je v skladu z veljavno zakonodajo,« je še dodal.

Staršev otrok, ki obiskujejo šesti razred na omenjeni šoli, pa ravnateljev nejasni odgovor ni zadovoljil. Na vnovično vprašanje, kako konkretno bo zagotovil varnost učencev, nam za zdaj Tomšič še ni odgovoril.