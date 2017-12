Oropati sta ga skušala kar na parkirišču

KRANJ – Kranjski policisti so v soboto zvečer obravnavali prijavo poskusa ropa. V dejanju ni bil nihče telesno poškodovan, materialna škoda ni nastala. Policisti še zbirajo obvestila, doslej pa je znano, da se je prijavitelj z neznancem dogovoril za nakup kamere in se je z njim včeraj okoli 20. ure srečal na parkirišču trgovskega centra na Primskovem. Do njega sta takrat pristopila moški in ženska in ga pozvala, naj pokaže denar za nakup kamere. Šlo je za manjši znesek, eden od njiju pa ga je v tem času poskušal oropati. Prijavitelj je ob tem začel vpiti, storilca pa sta pobegnila.

Moški je bil star okoli 35 let, visok okoli 180 cm, oblečen je bil v temno jakno, obraz pa je imel zakrit s šalom. Ženska je stara okoli 30 let, visoka je okoli 165 cm, oblečena pa je bila v kavbojke in roza ali rdečo majico. Uporabljala sta alfo romeo.

Če je kdo kaj videl, naj podatke sporoči na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, naproša PU Kranj.