Oropali vodohran

GRGAR – V sredo zjutraj so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o tatvini bakrenih žlebov in obrob na območju Grgarja. Policisti so med drugim ugotovili, da je neznanec pred kratkim vstopil na ograjeno območje vodohrana Slatna v Grgarju in z objekta odtujil približno devet metrov bakrene (žlebne) obrobe. S tem je lastniku objekta povzročil za približno 500 evrov materialne škode.

Policisti PP Nova Gorica bodo v zvezi z omenjenim kaznivim dejanjem glede na zbrana obvestila in druga ugotovljena dejstva podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.