Oropala Pinki, zdaj še Frenkie?

ŠKOFJA LOKA – Zaposleni v okrepčevalnici Frenkie na parkirišču nakupovalnega središča na robu Škofje Loke so v petek zvečer počasi zapirali. Pravzaprav so že pospravili in želeli pred uradnim koncem delovnega časa ob 22.30 le še prešteti dnevni izkupiček, ko sta jih okoli 22.15 presenetila nepridiprava. »Dejanja sta osumljena dva moška, ki sta delavca okrepčevalnice oropala z orožjem, v dejanju pa sta mu odtujila denar. S kraja dogodka sta hitro pobegnila. Poškodovan ni bil nihče,« je sporočila policija.

Nekaj podobnega so na PU Kranj zapisali v začetku oktobra, tudi takrat sta dva roparja z orožjem grozila zaposlenim v okrepčevalnici Pinki v Kranju. Tedaj sta s kraja zločina v noč pobegnila na kolesih. Za njima se je izgubila vsaka sled, tokrat pa so policisti poročilo končali drugače: »Osumljenca so po ropu izsledili škofjeloški policisti, oba so pridržali, zasegli so predmete kaznivega dejanja, proti obema pa še vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja.«

Neuradno smo izvedeli, da gre za mlajša moška, ki sta imela vsak svojo pištolo. Rop v sostorilstvu z orožjem je kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od najmanj treh do 15 let. Med oboroženima ropoma okrepčevalnice Pinki v oktobru in petkovega nočnega napada na okrepčevalnico Frenkie je kar nekaj povezav: oba sta izpeljali po dve osebi, po opisu enaki na obeh lokacijah, v Kranju in Škofji Loki se je napad zgodil premišljeno, in sicer v času tik pred zaprtjem okrepčevalnic, ki se zapirata pozneje kot druge na območju omenjenih trgovskih centrov. V Kranju in Škofji Loki je bilo okoli že vse prazno, roparja sta se morala na dejanje s pregledom lokacije, notranjosti in same poti pobega pripraviti že prej. Okrepčevalnica Frenkie je bila dan po napadu zaprta zaradi inventure, telefon lastnika pa je bil izklopljen.