Orodje je pustil v avtu. Ko se je vrnil, ga ni bilo več

KRANJ – Policisti so konec tedna obravnavali več vlomov v vozila in tatvine predmetov iz njih.

V Radovljici je storilec v petek ponoči razbil steklo na kombiju in odtujil denar, na Jesenicah je razbil steklo na prtljažnih vratih in odtujil štiri aluminijasta platišča s pnevmatikami, v soboto pa je prav tako na Jesenicah in Slovenskem Javorniku storilec po vlomu v tri vozila z razbitjem stekla odtujil električno orodje.

Policisti lastnikom svetujejo, naj denarja in drugih vrednih predmetov ne puščajo v vozilih, so zapisali v poročilu PU Kranj.