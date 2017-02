Orodje je bilo primerno, a uspelo mu ni

DOMŽALE – V torek ponoči okoli 1.20 so policiste obvestili o vlomu v poslovne prostore podjetja v okolici Domžal.

Z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec prišel do prostorov podjetja ter z orodjem na vzvod poskušal odpreti vhodna vrata, kar pa mu ni uspelo.

Nato je vlomil stranska vrata in vstopil v notranjost, pregledal prostor in izvršil tatvino manjše kovinske blagajne z denarjem.

Z dejanjem je povzročil za nekaj tisoč evrov škode.