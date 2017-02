Orkanski veter odkrival strehe, drevesa padala kot za šalo

LJUBLJANA – Veter je ponoči povzročal številne preglavice, zaradi katerih mnogi niso zatisnili očesa.

Iz Slovenske Bistrice so danes ob 7. uri zjutraj poročali o odkriti strehi telovadnice, nekaj minut kasneje pa tudi o razkriti strehi v Migojnicah.

Ob 6.52 so poročali o podrtem drevesu na cesti Črnomelj–Griblje, pri odcepu Cerkvišče, občina Črnomelj. Malo pred tem je na Lovrencu na Pohorju drevo padlo na objekt. Okoli 3. ure je na cesto na Sv. Primožu nad Muto močan veter podrl drevo. Gasilci PGD Muta so ga razžagali in odstranili ter očistili cestišče.

Začelo se je včeraj

Včeraj malo pred polnočjo je na cesto Stanovno–Žvab močan veter podrl drevo. Gasilci PGD Ivanjkovci so drevo razžagali in počistili cestišče. Okoli 23. ure je v naselju Kicar, občina Ptuj, močan veter podrl drevo na električni drog. Gasilci PGD Kicar in Spodnji Velovlek so podrto drevo razžagali in odstranili. Poškodovani drog bo sanirala dežurna služba Elektro Maribor.

Ob 23. uri so v naselju Spodnja Nova vas v občini Slovenska Bistrica gasilci PGD Slovenska Bistrica razžagali in odstranili drevo, ki je padlo na cesto. Pol ure pred tem je v naselju Podvinje, občina Brežice, na cestišče padlo drevo. Delavci CGP so drevo razžagali in očistili cestišče. Malo po 22. uri je v Podgorcih, občina Ormož, močan veter podrl na cesto dve drevesi. Gasilci PGD Podgorci so ju razžagali ter odstranili s cestišča.

Ob 21.31 je v naselju Placar, občina Destrnik, močan veter podrl drevo na cestišče. Gasilci PGD Destrnik so drevo, ki je oviralo promet, razžagali in odstranili. Dvajset minut prej so na cesti med Zgornjimi Hočami in zgornjo postajo vzpenjače v občini Hoče - Slivnica gasilci PGD Hoče razžagali in odstranili drevo, ki je padlo čez cesto.

Odkrite strehe

Na območju občine Slovenska Bistrica je močan veter (okoli 21. ure) odkril več ostrešij stanovanjskih objektov in podrl drevesa. Gasilci PGD Pragersko so občanom nudili pomoč in odstranjevali podrta drevesa. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so posredovali v naselju Leskovec v občini Slovenska Bistrica, saj je močan veter odkril streho nadstrešnice.

Ob 20.42 se je v naselju Vrhloga v občini Slovenska Bistrica zrušil del zidu na podstrehi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so ga začasno podprli z deskami. Dobrih 10 minut prej je v naselju Janežovski Vrh, občina Destrnik, močan veter podrl električni drog na drevo. Gasilci PGD Destrnik so pogasili goreče drevo, ki se je vnelo zaradi iskrenja.