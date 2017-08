Orban postavil ograjo, račun poslal Junckerju

BUDIMPEŠTA – Madžarski premier Viktor Orban je danes predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju poslal "račun" za ograjo na južni meji Madžarske, ki so jo postavila za zaustavitev migrantskega toka poleti leta 2015. Orban od Evropske komisije zahteva 400 milijonov evrov, kar naj bi bila polovica stroškov postavitve ograje.

To je danes v Budimpešti sporočil Orbanov vodja kabineta Janos Lazar, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Če že govorimo o evropski solidarnosti, potem moramo govoriti tudi o varovanju meja in torej mora solidarnost zaživeti tudi v praksi," je Orbanovo potezo utemeljil Lazar. "Posledično mora torej tudi unija sodelovati pri plačilu stroškov," je dodal.

Madžarska je ograjo na meji s Srbijo in Hrvaško postavila konec poletja oz. v začetku jeseni leta 2015. To je zaustavilo migrantski tok prek Madžarske proti Avstriji in Nemčiji, a ga je v bistvu le preusmerilo prek Hrvaške in Slovenije. Potem pa se je spomladi 2016 pot preko Zahodnega Balkana ustavila s sporazumom med EU in Turčijo. Zdaj je bolj aktualna migracijska pot prek Sredozemskega morja iz Severne Afrike proti Italiji.

Orbanova ograja na meji je imela v prvi vrsti vlogo krepitve politike strahu pred begunci in migranti na sploh. Kot navaja dpa, je Orban z ograjo ter z demonizacijo migrantov in tudi nevladnikov, ki so jim pomagali, uspešno okrepil svoj notranjepolitični položaj.