LJUBLJANA – V sredo ob 23.47 se je na križišču Tržaške ceste in Jadranske ulice v Ljubljani osebno vozilo zaletelo v prometni znak.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci so dve poškodovani osebi prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.