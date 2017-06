Opletal s tovornjakom

KRANJ – Prometniki so pred dnevi zjutraj na avtocesti med priklljučkoma Kranj zahod in Brnik več kilometrov ustavljali voznika tovornega vozila tujega prevoznika, ki je zaradi močnega vpliva alkohola vijugal po cesti in zelo ogrožal udeležence v prometu. Za vožnjo je nevarno uporabljal predvsem vozni in odstavni pas, večkrat pa je zapeljal tudi proti prehitevalnemu pasu, po katerem je potekal gost promet. Ko so ga končno ustavili, je voznik napihal 1,87 promila, v postopku se je zelo opotekal, tudi sicer je bil vidno pod vplivom alkohola. Vožnjo je začel že ponoči v Nemčiji, namenjen je bil v Makedonijo, zaradi krepke pijanosti pa policistov, ki so ga ustavljali več kilometrov, sploh ni zaznal. Spravili so ga v ustrezne prostore.



Nezanesljivo vožnjo in informacijo prijavitelja, da je voznik »verjetno utrujen«, so policistom okoli 7.30 prijavili na tel. 113. Alkohol je tveganje, ki zelo zvišuje možnost za udeležbo v prometnih nesrečah, in je vsaka taka vožnja nevarna. Učinek alkohola zelo slabi sposobnost voznika za vožnjo in povzroča slabše zaznavanje in napačno ocenjevanje situacij v prometu, počasne reakcije, vijuganje po cesti, prehitro ali prepočasno vožnjo in še mnogo drugih nevarnosti, ki imajo resne in velikokrat tragične posledice.