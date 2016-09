Oplazila ga je, zato bo plačala

PLAČE – V četrtek zvečer so policiste obvestili o prometni nesreči na cesti med naseljem Plače in Malimi Žabljami (občina Ajdovščina). Ugotovili so, da jo je povzročila 57-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila po lokalni cesti iz Plač proti naselju Male Žablje. Ko je pripeljala v Male Žablje, je v desnem blagem ovinku z vozilom zapeljala preveč po levi strani vozišča in pri tem oplazila osebni avtomobil, s katerim se je v nasprotni smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik.

Pri tem se ni nihče poškodoval, so pa policisti voznici izdali plačilni nalog.