Opazila ju je, ko sta preskočila ograjo in se skrila v grmovje

LJUBLJANA – V ponedeljek ob 9.50 je na 113 poklicala neka ženska in naznanila, da je opazila dva neznana moška, ki sta pri sosedih preskočila ograjo in se skrila v grmovje ob hiši. Prav tako je posredovala opis oseb. Policisti so nemudoma odšli na Ižansko cesto, od koder je bil klic, in izsledili oba osumljenca, ki sta poskušala zbežati.

Ugotovili so, da sta državljana Hrvaške, stara 22 in 23 let, poskušala vlomiti skozi vrata teras stanovanjske hiše.

Moškima je bila odvzeta prostost in bosta po končanem postopku predana preiskovalnemu sodniku. Ugotovili so še, da sta bila že obravnavana in obsojena zaradi tovrstnih kaznivih dejanj v Hrvaški.