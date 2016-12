Opazil štiri, ujeli 30 ilegalcev, policija prosi za pomoč Istrane

ČRNOTIČE – Tiskovna predstavnica koprske policije Anita Leskovec poroča, da je koprske policiste včeraj ob 19.14 občan obvestil, da je v Črnotičah videl štiri neznance, ki so dajali videz ilegalnih prebežnikov. Policisti so se takoj odzvali in v bližini vasi Kastelec opazili večje število (približno 20) ilegalnih migrantov, ki so se razbežali. Iskali so jih v okolici Ospa, Socerba in Kastelca. Bežali so proti Italiji.

Do 23. ure so prijeli 30 ilegalnih migrantov, in sicer 25 državljanov Afganistana in pet državljanov Pakistana. Od teh je bilo šest oseb mladoletnih in en otrok, vendar vsi v spremstvu sorodnikov. Po prvih informacijah predvidevajo, da so ilegalno prestopili državno mejo na območju Podgorja.

Trenutno so v policijskem pridržanju, in sicer do izročitve hrvaškim varnostnim organom oziroma do nastanitve v centru za tujce.

Na območju PU Koper v zadnjem času beležijo povečano število ilegalnih prehodov, predvsem na območju Podgorja in okoliških krajev. Zato vse tamkajšnje občane prosijo, da če opazijo ilegalne prebežnike ali sumljiva, nepoznana vozila v okolici meje, o tem čim prej obvestijo policijo na intervencijsko številko 113.