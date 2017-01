Onemogla oseba za vrati, gasilci niso mogli v sobo

LJUBLJANA – V petek ob 19.59 je v stanovanju večstanovanjske stavbe na Polanškovi ulici onemogla oseba padla pred vrati in onemogočala vstop v sobo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so odprli vrata in ji nudili pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ljubljanske reševalne postaje. Prepeljali so jo v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.