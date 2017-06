Ona za volanom, on pa ji je iz prtljažnika sunil torbico

SEMIČ – Črnomeljski policisti so v torek malo pred 19. uro obravnavali tatvino v Semiču.

Ženska se je z avtomobilom pripeljala na dvorišče stanovanjske hiše, takrat pa je neznanec pritekel do njenega vozila, odprl prtljažnik, odtujil torbico z dokumenti in denarjem in pobegnil, poročajo policisti.