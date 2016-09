Ona je zamotila prodajalko, on ukradel očala

LJUBLJANA – V četrtek ljubljanski policisti obravnavali tatvino očal v optiki. Čeprav so jih o dogodku obvestili v četrtek okoli 12.30, se je tatvina zgodila že dan prej.

Na kraju so ugotovili, da sta v prodajalno v sredo okrog 16. ure vstopila neznana moški in ženska. Ta je zamotila prodajalko, moški pa je izvršil tatvino treh kosov sončnih očal znamke Hugo Boss in Dior v skupni vrednosti 600 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.