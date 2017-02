Omejitev prekoračil za 62 kilometrov na uro!

VOGRSKO, OZELJAN – V torek ob 13.42 so policisti na odseku Vogrsko–Ozeljan ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti. Radar mu je zunaj naselja, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, izmeril 152 kilometrov na uro. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

»Zaradi kršitve prometne zakonodaje bo zoper voznika podan obdolžilni predlog sodniku za prekrške na pristojnem okrajnem sodišču. Za storitev tovrstnega prekrška je po zakonu o pravilih cestnega prometa (po določilu 46. člena) predvidena globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk, voznik pa bo moral plačati še druge stroške postopka (sodna taksa),« so sporočili iz PU Nova Gorica.