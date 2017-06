Omejitev 80, on pa kar 170 na uro

DRNOVO – Na delu avtoceste pri Drnovem, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, so novomeški prometniki v nedeljo dopoldne ustavili voznika, ki je vozil 170 km/h.

Med postopkom so vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Državljan Švice (21) je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in ga kasneje privedli v postopek na pristojno sodišče, poročajo novomeški policisti.