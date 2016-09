BOHINJ – V sredo ob 13.20 je pod Vodnikovim domom, občina Bohinj, omagal angleški planinec.

Reševalci GRS Bohinj so zaprosili za pomoč helikopter Slovenske vojske, ki je z ekipo za reševanje v gorah poletel do onemoglega planinca in ga prepeljal v jeseniško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.