Okruten rop v Kopru, žrtvi so poškodovali

KOPER – Na podlagi telefonskega klica je bilo 8. februarja 2017 okoli 22.30 na znan naslov v okolici Kopra napotenih več policijskih patrulj. Na podlagi ugotovitev, da so v hiši poškodovane osebe, ki so bile očitno žrtve kaznivega dejanja, so policisti v hišo vstopili ter v njej prijeli dva osumljena moška. Ugotovili so, da sta oba v hišo vstopila nasilno, takoj po vstopu pa fizično napadla stanovalki z namenom, da jima ukradeta denar in zlatnino. Obe stanovalki v hiši sta bili telesno poškodovani, zaradi česar so ju hospitalizirali.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je bil na kraju kaznivega dejanja še tretji moški, ki pa je ob prihodu policistov zbežal. Tega so prijeli naslednji dan na območju Kočevja. Zoper vse tri osumljene je odrejeno policijsko pridržanje, v roku 48 ur pa bodo privedeni s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa in povzročitve hudih telesnih poškodb k pristojnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča iz Kopra.

Trenutno kriminalistične aktivnosti še potekajo. »V tem trenutku lahko povemo, da sta bili tako hitra prijava dogodka kot tudi izjemna odzivnost policistov ključna za takšen razplet dogajanja, v katerem bi lahko bile posledice še veliko hujše. Poleg tega je to pripeljalo do tako rekoč takojšnjega prijetja storilcev nasilnega kaznivega dejanja,« so sporočili iz PU Koper.