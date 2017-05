Okraden pred banko med menjavo gume

LJUBLJANA – V sredo malo po 16. uri so policiste obvestili o drzni tatvini na območju Bežigrada.

Ugotovili so, da je bil oškodovanec pred dogodkom v bližnji bančni poslovalnici. Ko se je vrnil do svojega vozila, je opazil počeno pnevmatiko. V času, ko jo je menjaval, pa so mu za zdaj še neznani storilci s prednjega sovoznikovega sedeža odtujili denarnico ter ga tako oškodovali za okoli 800 evrov.