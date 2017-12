Okradel jo je, ko je sedela na postaji

TRBOVLJE – V petek okrog 18.30 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini v Trbovljah. Policisti so ugotovili, da je ženska sedela na avtobusni postaji in iz denarnice nabirala drobiž, ko je mimo pritekel neznanec ter ji iz roke strgal denarnico in zbežal. Oškodovana je za približno 40 evrov.

Policisti zadevo raziskujejo.