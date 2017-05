Okradel ga je na parkirišču, pozabil ni niti ženske torbice

KOPER – V nedeljo ob 3. uri je državljan Romunije prijavil, da so ga neznanci okradli.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec ob 2.50 prišel do parkiranega vozila, potrkal na steklo voznikovih vrat in oškodovanca opozoril, da je z vozilom nekaj narobe.

Oškodovanec je izstopil iz vozila in odšel na drugo stran, da bi pogledal, kaj je z vozilom narobe. Medtem je neznani storilec odprl vrata in ukradel bančno kartico, vozniško dovoljenje in 800 evrov gotovine. Zatem je vzel še žensko torbico in zbežal.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.