Okoristili so se z zlatnino

PORTOROŽ – V sredo je v Portorožu nekdo vlomil v večstanovanjsko hišo. Policisti so ugotovili, da je odnesel gotovino in več kosov zlatnine. Lastniki so oškodovani za 5000 evrov.

Vlomili so tudi v stanovanjsko hišo v Luciji, od koder so lastnikom odnesli več kosov zlatnine v vrednosti približno 650 evrov.