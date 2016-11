Okoli Vranskega zbežalo 31 beguncev: skočili iz tovornega vozila

VRANSKO – Danes, okoli 10.20 ure, nas je občan obvestil, da je v bližini cestninske postaje Vransko opazil, da je ustavilo kombinirano vozilo, ki je vozilo v smeri proti Ljubljani in da je iz tovornega dela vozila skočilo več ljudi, ki so preko zaščitne mreže ob avtocesti pobegnili proti bližnjemu gozdu. Voznik kombiniranega vozila je z vozilom, na katerem so bile nameščene madžarske registrske tablice, ustavil par kilometrov za cestninsko postajo Vransko in vozilo zapustil.

Policijske patrulje so v nadaljevanju na območju Šmatevža našle 31 ilegalnih pribežnikov, ki so pred tem razkropili in bežali v manjših skupinah. Po prvih podatkih gre v največji meri za državljane Afganistana in Pakistana. Policisti so na območju Vranskega odvzeli prostost še štirim osebam ki naj bi sodelovale pri organizaciji prevoza ilegalnih prebežnikov, so sporočili s celjske policijske uprave.