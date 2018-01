Okoli 50 jih je zgorelo, škode za 40 tisočakov

HRASTNIK – Policisti PU Ljubljana so bili v soboto malo po 15. uri obveščeni o požaru na gospodarskem poslopju v Hrastniku. Po prvih obvestilih in opravljenem ogledu kraja požara je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo v letni kuhinji, ki je v gospodarskem poslopju, domnevno pa so zagorela oblačila, ki so se takrat sušila nad štedilnikom. Požar se je nato razširil na gospodarsko poslopje, nastala je materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša za okoli 40.000 evrov.

V požaru je pogorelo okoli 50 kokoši, več električnega ročnega orodja, puhalnik, mlin za koruzo, dve zamrzovalni hladilni skrinji, hrana za živali. Oškodovanec je ob tem utrpel opekline.