Oklofutal partnerico, nato žalil policiste

BREŽICE – Brežiški policisti so v soboto pozno popoldne obravnavali 26-letnika, ki je v Brežicah vidno opit žalil najprej svojo partnerico, nato pa še policiste. Pred prihodom policistov jo je tudi oklofutal, po prihodu policistov pa ni upošteval njihovih ukazov in se ni hotel pomiriti, zato so ga vklenili in odpeljali v prostor za pridržanje.