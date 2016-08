Ograje ni bilo, moški omahnil v globino in umrl

LIBNA – Poročali smo, da je v ponedeljek nekaj pred polnočjo v naselju Libna pri Krškem 68-letni moški padel z balkona stanovanjskega objekta . Po prvih podatkih policije je šlo za nesrečo.

Posredovali so reševalci zdravstvenega doma iz Krškega. Moški padca z višine okoli štirih metrov ni preživel, so sporočili iz PU Novo mesto.

Dodali so, da je 68-letnik omahnil z balkona brez ograje iz prvega nadstropja hiše. Našli so ga domači in o tem obvestili reševalce.