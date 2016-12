Ograja ni bila zaprta, psa nad Ankarančanko

ANKARAN – V torek ob 21.38 je policijo poklicala Ankarančanka in povedala, da sta jo napadla sosedova psa. Policisti so ugotovili, da sta psa izza na pol odprte ograje pritekla na ulico in začela lajati na žensko, ki je pri tem sama padla na tla. Do nje in psov je pritekel mož lastnice ter psa nagnal nazaj za ograjo.

Lastnici psov so izdali plačilni nalog po čl. 46/a ZZZiv, so sporočili iz PU Nova Gorica.