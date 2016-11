Ogorčenje nad Fakijem: Blatiš vse Bosance

Zdi se, da so tisti, ki so še lani v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek navijali za Fakija, ki je na koncu tudi zmagal in v žep pospravil glavno nagrado, izgubili zaupanje v svojega favorita.

Poročali smo namreč, da je bil slavni kmet spet poreden in ga je policija v noči na četrtek znova pridržala, v petek dopoldne pa se ni pojavil na sodišču, kjer bi se moral izjasniti, ali je kriv ali ne za stare grehe. Medtem ko je Fakijev brat Mirsad priznal rop iz leta 2014 , se je Faki opravičil in bodo o višini zaporne kazni na sodišču odločali konec meseca.

Nad njegovimi dejanji pa so močno razočarani gledalci, ki so zanj glasovali. Tako se mu je na facebook profilu oglasil Ibro, ki je zapisal: »Imel sem te za dobrega človeka in te imel za prijatelja. Navijal sem s prijatelji za tebe, ampak si me razočaral. To, kar si počel in še danes počneš, mi ni všeč, ker blatiš obraz vsem Bosancem.«

FOTO: Priznanje na sojenju vlomilcu Fakiju: za več let na Dob