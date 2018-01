Ogoljufal Slovenske železnice, a še kar dela tam

LJUBLJANA – Leon Kostiov, nekdanji direktor Železniškega gradbenega podjetja (ŽGP), ki spada pod Slovenske železnice, je oktobra lani s tožilcem specializiranega državnega tožilstva Boštjanom Jegličem sklenil sporazum o krivdi. Jeglič mu je v tožbi očital zlorabo položaja, ker naj bi sklenil fiktivno pogodbo z NB Inženiringom za storitve pri gradnji oziroma obnovi proge Ljubljana–Kočevje, pri čemer storitve niso bile nikoli opravljene, in pri tem SŽ oškodoval za okoli 400.000 evrov.



Včerajšnji narok za izrek kazenske sankcije se je odvil ekspresno hitro. Tako Jeglič, ki je zaključno besedo speljal v eni povedi – »Dogovorjena kazen je pravična do obeh strani, zato pri sporazumu vztrajam« –, kot zagovornik Kostiova Blaž Kovačič Mlinar – »Obramba nima kaj dodati, saj je sklenila sporazum« – sta bila namreč kratka in jedrnata, Kostiov pa tudi ni imel kaj dodati. Kratek je bil tudi okrožni sodnik Gorazd Fabjančič, sporazum je sprejel in Kostiovu naložil dogovorjeno kazen. Za zlorabo položaja ga je sodišče obsodilo na dve leti zapora, ki ju bo odslužil z delom v splošno korist, ter 15.000 evrov denarne kazni, še pred izrekom kazenske sankcije pa je obdolženi v humanitarne namene nakazal 1500 evrov. Plačati mora tudi del sodnih stroškov. Sodba sicer še ni pravnomočna, saj se lahko nanjo pritoži.



