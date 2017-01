Ognjeni zublji so jim vzeli domovanje

VOJNIK – V nedeljo okoli 20. ure so policiste obvestili, da gori sušilnica v Razdelju pri Vojniku. Objekt je lastnik uporabljal za rejo kokoši.

Ogenj so pogasili gasilci bližnjih gasilskih društev, ki so do jutranjih ur današnjega dne izvajali gasilsko stražo.

Vzrok za nastanek požara in posledice bodo ugotavljali z ogledom, ki ga bodo opravili danes v dopoldanskih urah.