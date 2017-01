Ognjeni zublji pri vinarju Isteniču: premoženjska škoda je ogromna

BREŽICE – Danes dopoldne je zagorelo v stanovanjsko- poslovnem objektu znanega slovenskega vinarja Isteniča. Točneje v stari vasi na Bizeljskem je povedala predstavnica novomeške policijske Uprave. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja premoženjska škoda. Vzrok požara še ugotavljajo.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci iz PGD Bizeljsko, Župlevec, Stara vas, Kapele, Pišece, Brežice, Dečno selo in PGE Krško, poroča Uprava za zaščito in reševanje.