Ogenj zajel stanovanje, skupil jo je gasilec

ROGAŠKA SLATINA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o požaru, pri gašenju katerega jo je skupil gasilec.

Ob 19.59 je v naselju Sveti Florjan (občina Rogaška Slatina) zagorelo na ostrešju stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Sveti Florjan, PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina, ki so požar omejili in pogasili. Med gašenjem se je poškodoval gasilec, ki je bil od NMP Šmarje pri Jelšah pregledan na kraju dogodka.

Strokovne službe škodo še ugotavljajo.