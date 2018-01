Ogenj zajel lonec, gasilci izvlekli poškodovano osebo

BREŽICE – Ob 11.59 je v Lamutovi ulici v loncu zagorela hrana. Posredovali so reševalci NMP Brežice in gasilci PGD Brežice. Reševalci NMP Brežice so izvlekli poškodovano osebo iz objekta, pogasili začetni požar, jo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so dokončno pogasili požar in objekt pregledali s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto. Pojasnili so, da je ena oseba zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom odpeljana v bolnišnico. »Po prvih ugotovitvah in

zbranih obvestil policistov s kraja do požara ni prišlo, se je pa v enem izmed prostorov v objektu, v katerem je bila 80-letna ženska, zaradi tlenja razširil dim. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo,« so pojasnili na PU Novo mesto.