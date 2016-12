Ogenj zajel avto

OTOČEC – V četrtek ob 14.49 je na Grajski cesti na Otočcu, občina Novo mesto, zagorelo osebno vozilo.

Še pred prihodom gasilcev na kraj dogodka sta ogenj pogasila voznik in sovoznik.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so motor vozila pregledali s toplotno kamero in ga ohladili ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, je poročala uprava za zaščito in reševanje.