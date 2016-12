Ogenj v Šentilju

ŠENTILJ – V nedeljo ob 15.26 je v Ceršaku, občina Šentilj v Slovenskih goricah, zagorelo v kompostarni za biološke odpadke, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Ceršak, PGD Šentilj in PGD Paloma, ki so požar pogasili. Izvedena je bila sanacija z gradbeno mehanizacijo, gasilci pa so z vodo hladili tleče odpadke in ostali na požarni straži.