Ogenj v kurilnici, dva poškodovana

SEVNICA – V ponedeljek ob 15.04 je na Drožanjski cesti zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše.

Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so pogasili ogenj, rešili eno osebo iz objekta ter pregledali in prezračili prostore.

V požaru sta se poškodovali dve osebi, ki so ju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Sevnice.

Obveščene so bile pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.