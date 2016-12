Ogenj v garaži

DORNBERK – V ponedeljek ob 0.38 so policiste obvestili o požaru v garaži stanovanjskega objekta v Dornberku (MO Nova Gorica). Kasneje so bili tja napoteni gasilci PGD Dornberk in JZ GRD GE Nova Gorica, ki so požar pogasili.

Po prvih ugotovitvah je do požara najverjetneje prišlo zaradi kratkega stika na električni napeljavi.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o zadevi s pisnim poročilom obvestili pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.