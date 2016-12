Ogenj uničil ostrešje in drva

TRŽEC – Ob 4.18 je v naselju Tržec zagorelo v kurilnici gospodarskega poslopja ob stanovanjski hiši. Ogenj je uničil okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja in okoli 7 kubičnih metrov drv za kurjavo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Tržec in Videm so pogasili požar, odstranili uničeno strešno kritino ter pregledali, prekopali in sanirali požarišče. Vzrok požara policija še preiskuje.