DOMŽALE – Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila v nedeljo okrog 8.15 obveščena o požaru na Krakovski cesti v Domžalah. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zavarovali območje in opravili ogled.

Iz doslej neznanega vzroka je zagorel objekt velikosti 8 x 12 m, v požaru pa je bil v celoti uničen. Policisti primer raziskujejo.