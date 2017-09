Ogenj uničil kozolec

HORJUL – Gasilci so imeli v ponedeljek veliko dela z odpravljanjem posledic neurja, ki se je razbesnelo nad večjim delom države. Poplavljalo je ceste, odkrivalo strehe in podiralo drevesa. A kljub temu, da jih je ujma močno zaposlila, niso smeli pozabiti na druge naloge, saj so jih občani potrebovali tudi za pomoč pri prometnih nesrečah in za gašenje požarov. Eden hujših je izbruhnil okrog pol sedme zvečer v naselju Žažar, ki spada v občino Horjul. Ogenj je tam zajel 35 kvadratnih metrov velik kozolec in se hitro razširil. Na intervencijo so odhiteli prostovoljni gasilci iz kar devetih društev: Stara Vrhnika, Horjul, Verd, Vrhnika, Podlipa-Smrečje, Žažar, Blatna Brezovica, Sinja Gorica in Ligojna. S skupnimi močmi so ogenj ukrotili in pogasili, a je kljub temu uničil kozolec ter nakladalko sena in drva, ki so bila v njem. Zakaj je zagorelo, še ni znano, prav tako ne višina materialne škode.

Gasilci s Stare Vrhnike in njihovi kolegi iz Horjula so le nekaj minut, preden so jih poklicali zaradi požara, posredovali v še eni intervenciji. Sredi polj na območju Stare Vrhnike se je namreč izgubila voznica avtomobila in obtičala v jarku. Iz njega so jo z vitlom potegnili gasilci in ji pomagali nazaj na glavno cesto.