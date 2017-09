Ogenj uničil dva avtomobila

SENOŽETI – V naselju Senožeti je v torek zvečer zagorelo osebno vozilo. K sreči nihče ni bil ranjen, je pa ogenj avto povsem uničil. Na intervencijo so odhiteli prostovoljni gasilci iz Senožetov ter člani ljubljanske gasilske brigade, da so požar pogasili, nato pa počistili razlite motorne tekočine in vlečni službi pomagali pri nalaganju avtomobila. Včeraj zgodaj zjutraj, nekaj minut pred peto uro, je avto zagorel tudi na cesti med Belco in Kranjsko Goro.



Goreči kombajn je še pred prihodom gasilcev pogasil voznik.

Gasit so ga odhiteli člani GARS Jesenice in njihovi kolegi iz PGD Kranjska Gora. Avto so pogasili in pomagali vlečni službi. Ranjenih ni bilo, avto pa je uničen. Na njivi pri naselju Velika Loka je med opravljanjem kmetijskih del zagorel kombajn. Še pred prihodom gasilcev je ogenj pogasil občan, člani PGD Velika Loka so stroj še preventivno pregledali. Bolje jo je odnesel avto v Kamniku, iz katerega se je nenadoma začelo kaditi; kamniški prostovoljni gasilci so ugotovili, da se je to zgodilo, ker je iz avta iztekalo olje, zagorelo pa k sreči ni.