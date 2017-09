Ogenj uničil delavnico

KIDRIČEVO – V sredo ob 0.32 je v naselju Strnišče v občini Kidričevo zagorela delavnica.

Posredovali so gasilci PGD Talum, Lovrenc, Apače in Mihovci - Dragonja vas, ki so požar pogasili.

Objekt v izmeri deset krat dvajset metrov je v celoti uničen, je poročala uprava za zaščito in reševanje.